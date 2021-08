Alex Meret: “Spalletti? Ottima impressione. Ecco in cosa devo ancora migliorare”

Il Napoli batte l’Ascoli per 2-1, ottenendo il quinti successo di fila in gare amichevoli. A fine gara le parole del portiere degli azzurri Alex Meret a Canale 8. “L’Italia? E’ stata una splendida avventura e sono contento di aver fatto parte del gruppo della nazionale. Su Spalletti dico che lo conosco da soli pochi giorni, ma mi ha fatto un’ottima impressione. A livello personale devo migliorare in alcuni aspetti tecnici, perciò stiamo lavorando su questi fondamentali. Obiettivi? Cercare la continuità che negli ultimi anni è mancata. Il gruppo è forte e il mister ci spinge ad ottenere il massimo. Nell’ultimo periodo è mancata la spinta del pubblico, che per noi è fondamentale”.

La Redazione