Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Non è escluso che il Napoli possa andare a prendere in prestito negli ultimi giorni un terzino o un mediano di cui non abbiamo ancora parlato, visti i tanti colpi di coda che riserva il mercato. Se in questo gioco a incastro arrivassero offerte importanti per un big, solo a quel punto il Napoli potrebbe riaprire le trattative per i profili monitorati attualmente”.

TuttoNapoli.net