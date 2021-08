Una concorrente italiana molla Emerson Palmieri

Poteva essere un tassello importante per la trattativa che porterebbe Lukaku al Chelsea, invece Emerson Palmieri non sarà inserito nell’affare che interessa l’Inter. Il club inglese, che cerca l’attaccante belga dei nerazzurri, vorrebbe inserire nella trattativa per Lukaku l’altro italiano Zappacosta per accontentare le richieste di Marotta e non arrivare così con solo cash ai 120 milioni previsti. Un sospiro di sollievo per Giuntoli e il Napoli che da settimane cercano di capire quale sia la migliore strada per arrivare a Emerson Palmieri, ancora oggi primo obiettivo azzurro per la fascia. L’italo-brasiliano, che ha vinto l’Europeo insieme con i napoletani Insigne, Di Lorenzo e Meret, è in uscita dal club di Londra e il ritorno in Serie A sembra essere sempre più possibile. Fonte: mattino.it