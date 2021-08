Ultime Castel di Sangro – Lavoro sul campo per sei azzurri

Dopo la seduta mattutina, molto intensa, per provare nuovi schemi, in vista della sfida di domani alle ore 17,30 contro l’Ascoli, oggi pomeriggio lavoro specifico sul campo principale per sei azzurri, mentre il resto del gruppo non si è allenato. I calciatori: Meret, Tutino, Insigne, Zielinski, Di Lorenzo, Fabian Ruiz. Dopo una fase di attivazione in palestra, i sei giocatori hanno svolto lavoro atletico in campo, calcio tennis ed esercitazioni sui calci piazzati. Domani mattina niente allenamento, nel pomeriggio la quinta amichevole per i ragazzi di Spalletti.

Fonte: sscnapoli.it