L’amichevole che il Napoli disputerà domenica 8 Agosto alle 17:30, contro l’Ascoli, sarà trasmessa in chiaro su Canale 8, numero 13 del digitale terrestre in Campania. Grande notizia per i tifosi, che nelle scorse due amichevoli hanno dovuto pagare 10 euro essendo in pay per view. A confermarlo è la SSC Napoli sul proprio profilo Twiter:

https://twitter.com/sscnapoli/status/1423914764703608836?s=20