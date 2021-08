Il mercato del Genoa continua alla grande, con un altro colpo affondato, Hernani, centrocampista brasiliano, ormai ex Parma. Questo l’annuncio ufficiale del club ligure.

“Hernani Azevedo Junior è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista, nato a São Gonçalo do Sapucaí, in Brasile, il 27 marzo 1994, arriva in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto dal Parma Calcio 1913”.