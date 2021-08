Faouzi Ghoulam continua la preparazione e le terapie anche a Castel Di Sangro. Spalletti lo osserva e gli farebbe comodo da inizio campionato, ma il terzino non ci sarà. Per adesso gli allenamenti prevedono ancora azioni senza contrasto. Fra ottobre e novembre probabilmente lo rivedremo in campo, ma sempre in maniera graduale.

Repubblica