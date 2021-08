Obiettivi Napoli – Insidia Bundesliga per Hincapie

Il Napoli, come la maggior parte dei club italiani, sa perfettamente che deve prima vendere e poi comprare. Su quest’ultima fase si attende l’occasione giusta, mai dovesse capitare. In entrata un obiettivo era il difensore classe 2002 Hincapie, ma ovviamente la concorrenza non manca. Anzi, secondo il Corriere dello Sport, sembra che il Bayer Leverkusen faccia sul serio. Non è escluso che alla fine il calciatore dell’Ecuador possa alla fine andare a giocare in Bundesliga. In uscita sembra fatta la cessione di Luperto all’Empoli.

La Redazione