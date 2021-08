Il mercato del Napoli ancora fa fatica a decollare, specie in entrata, con l’esigenza di trovare un terzino. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, Spalletti insiste per Emerson Palmieri, e sia Giuntoli che De Laurentiis non vogliono mollare l’obiettivo ed accontentarlo, ma il Chelsea non abbassa la richiesta, la stessa cosa che sta succedendo più o meno con l’altro obiettivo, Kostas Tsimikas del Liverpool.