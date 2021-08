Milito: “Lasciatemi dire una cosa sull’allenatore del Napoli…”

L’ex attaccante di Genoa ed Inter, Diego Milito, ha rilasciato un’intervista sulle pagine di Sportweek per parlare del prossimo campionato di massima serie: “La Juve sarà un rivale durissimo, ancora di più con il ritorno di Allegri. Il Milan riparte dal secondo posto, lasciatemelo dire: il Napoli ha un allenatore che vuole tornare protagonista e l’Atalanta gioca un calcio collaudato e di entusiasmo. Ma l’Inter resta la favorita per lo scudetto. Josè è un allenatore adatto a una piazza come questa, lo abbiamo visto dall’entusiasmo con cui è stato accolto al suo arrivo. È un allenatore che carica, esalta. È speciale anche per questo. Non ho dubbi che la sua Roma farà molto bene. Gli piacciono queste sfide. La sua sarà una Roma tosta, dura, difficile da affrontare, figuriamoci da battere, per chiunque. I tifosi romanisti conoscono bene José. Vincere non è facile, ma ripeto: la Roma di Mou sarà a immagine e somiglianza del suo allenatore. Lui torna in Italia per dimostrare di essere ancora speciale. E ci riuscirà”.