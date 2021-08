Il Napoli segue con interesse Reinildo Mandava, difensore del Lille, con contratto in scadenza a giugno prossimo. Il suo club preme perchè il giocatore rinnovi il contratto, per non perderlo a parametro zero, e continua i contatti col suo agente. Il club partenopeo fa altrettanto, restando presente sul calciatore, il quale ha espresso proprio al suo agente, la voglia di giocare in Serie A. GdS