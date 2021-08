Laporta: “Messi voleva restare, ma per trattenerlo ci voleva un investimento che…”

Il presidente del Barcellona Joan Laporta, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa, la motivazione che ha portato Messi a non rinnovare col club spagnolo. “Leo Messi “voleva restare” al Barcellona e un investimento del volume necessario per trattenerlo comportava alcuni rischi che eravamo disposti ad assumere, ma “quando abbiamo capito nel dettaglio la situazione del club” dopo un audit, “non abbiamo voluto metterlo ulteriormente a rischio”.

Laporta, eletto a marzo con la promessa di trattenere Messi, ha anche accusato il fair play finanziario messo in atto dalla Liga spagnola di avergli impedito di raggiungere l’obiettivo.

“La situazione che abbiamo ereditato è abominevole – ha sottolineato Laporta – Le buste paga sportive rappresentano il 110 per cento delle entrate del club. Non abbiamo margine per gli stipendi. Conoscevamo la situazione da quando siamo arrivati, ma i numeri che abbiamo visto sono anche peggiori di quanto pensassimo”.

Ansa