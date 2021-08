Il mercato del Napoli non decolla, eppure il ds Giuntoli si sta muovendo, in particolare per Reinildo Mandava, 27enne difensore del Lille. Il Napoli lo vorrebbe in prestito con obbligo di riscatto, ma il Lille vorrebbe monetizzare e perciò cederlo. Il club francese ha chiesto 8 milioni per Mandava, ed il Napoli potrebbe arrivarci con la cessione di Tutino e Ciciretti. Gazzetta dello Sport