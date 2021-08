Il destino ha sottratto a Spalletti tre pezzi importanti

Anche questo secondo ritiro di Castel Di Sangro, dopo Dimaro, comincia con uomini in meno. Spalletti, anche in questa fase di preparazione dovrà fare a meno di tre uomini importanti, che il destino ha deciso di mettere ai box per ora. “Il destino ha deciso di scendere in campo e di farlo irrompendo con tackle rovinosi su Demme, su Mertens e su Lozano, sottraendo nel breve o medio termine a Spalletti altre tre figure, queste persino centrali, per sviluppare immediatamente un’idea di calcio, la sua, ricca di aspirazioni, mica di velleità, di verticalità che insegua le stelle ed il sogno di potersi sentire legittimamente protagonista”.

CdS