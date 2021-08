Il d.s. Giuntoli tratta per il terzino e il centrocampista, ma l’idea è sempre la stessa

Il d.s. del Napoli Giuntoli si sta muovendo su più fronti, soprattutto per il terzino sinistro e per il centrocampista, ma l’idea è sempre la stessa, prima vendere. Per il laterale mancino di difesa i calciatori sono sempre gli stessi: Tsimikas, Emerson Palmieri e Mandava. A centrocampo Berge e Bakayoko. Ovviamente sempre mettendo in conto che si cercherà di sfruttare l’occasione giusta, o il momento adatto. In uscita si attendono novità sulle offerte per Palmiero, Zedadka e Machach. Zanoli alla fine potrebbe restare, così come Ounas che sembra essere partito con il piede giusto.

La Redazione