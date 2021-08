Ghoulam si gode l’applauso della gente a Castel Di Sangro

E’ passato qualche anno dal primo infortunio, ma Faouzi Ghoulam non si è mai arreso, e caduta dopo caduta, ora si spera possa ritornare quel giocatore fondamentale per il Napoli. “Ghoulam ci ha provato, e ripetutamente, è caduto, si è rialzato, è ripartito, è crollato, s’è immalinconito e pure stavolta, quando Luciano Spalletti l’ha adagiato nei movimenti dei quattro difensori, in quelle esercitazioni tattico che hanno un valore squisitamente didattico, il suo atletismo s’è goduto l’applauso prolungato della gente e si è alimentato con quella scarica d’affetto afferrata in dosi assai massicce”.