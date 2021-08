Francesco Flachi, ex calciatore di Fiorentina e Sampdoria, è intervenuto su Sportitalia, alla trasmissione Sportitalia Mercato, ecco le sue parole: “Insigne? Dispiace molto per i tifosi, ormai non sanno in chi riconoscersi e chi individuare come idolo. Molti ormai vanno allo stadio solo per la maglia, perchè i calciatori vanno e vengono e non ci sono più certezze. Secondo me il calcio ne perde in questi casi, le bandiere sono poche ormai”.