Sempre più “social” il recupero dall’infortunio di Diego Demme. Il centrocampista azzurro si sta allenando a casa in questi giorni di ritiro a Castel di Sangro, non avendo seguito i compagni in Abruzzo, condividendo alcune immagini in rete con i suoi followers, e oggi ha mostrato i primi progressi senza tutore e in compagnia della figlia Gia.