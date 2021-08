Chiariello: “Sono stato in ritiro ed ho visto un calciatore del Napoli trasformato”

Il giornalista e conduttore Umberto Chiariello, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Tutti in ritiro, programma in onda sulla emittente Canale 21: “Sono stato in quel di Dimaro, in Trentino e ho visto un calciatore letteralmente trasformato rispetto al recente passato: mi riferisco ad Adam Ounas. L’attaccante esterno ha vissuto degli anni difficili, complicati, ma ha saputo superare tutte le difficoltà incontrate. Ora se qualcuno ha la possibilità di parlare con Serse Cosmi, l’allenatore gli dirà che Ounas è diventato un calciatore importante, che fa la differenza. Prima non serviva al Napoli, ora ci si può ragionare. Tale discorso non vale per altri calciatori. Faccio un esempio su tutti: quello di Machach. Ha anche qualità tecniche importanti, ma nel calcio non basta, ci vuole anche altro. Ha un carattere molto difficile”.