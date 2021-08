Aurelio De Laurentiis: “Castel di Sangro? Ecco per quanti anni staremo in Abruzzo”

Nel corso di un intervento ad un emittente provata in Abruzzo Rete 8 è intervenuto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Castel di Sangro? L’accordo sarà sei anni + altri sei, perchè qui in Abruzzo ci troviamo benissimo. Questa Regione per noi è stata una scoperta e c’è della qualità. Ad esempio anche per fare cinema è ottimo, come ad esempio Pescocostanzo che è un paese da prendere in considerazione. Complimenti per gli impianti sportivi di Castel di Sangro e a Rivisondoli che ha una pista sciistica davvero molto bella”.

La Redazione