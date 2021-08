La Fiorentina sta facendo delle valutazioni sulla rosa e sembra che per Italiano, Amrabat non sia indispensabile. Su di lui ci sono le sirene del Torino, dove ritroverebbe il suo valorizzatore Juric, ma secondo tuttosport, anche il Napoli si è inserito nella corsa al centrocampista ex Verona, che già in passato aveva sondato. Nei prossimi giorni sapremo il futuro del marocchino.