Venerato (RAI): “Insigne? Il Napoli è in bolla, non potrà ricevere agenti”

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di calciomercato, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il Napoli è in bolla strettissima per tutto il ritiro e per questo non potrà ricevere nessun agente durante il Ritiro di Castel di Sangro. Insigne con De Laurentiis potrà sicuramente dialogare in Abruzzo, ma il contratto verrà discusso con l’agente e Lorenzo si affida totalmente al suo agente per poter discutere del suo contratto”