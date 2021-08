Venerato: “Più facile che Messi compri il Napoli piuttosto che vada in azzurro. Ecco dove può andare…”

Il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato, ha parlato del futuro di Lionel Messi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione odierna di Radio Goal: “E’ più facile che il Napoli compri Messi o che Messi compri il Napoli? Vi dico la verità, è più facile la seconda (ride, ndr.). Lionel è molto più ricco del club partenopeo attualmente. Il fuoriclasse argentino ha deciso di andare via dal Barcellona, ma so che il padre sta parlando con una sola squadra per il futuro del figlio. In questo momento Messi, in Europa, può approdare soltanto in Francia, al PSG. Si è parlato di un ingaggio in Inghilterra, ma così non sarà. Il calciatore del Barcellona può approdare solo in Ligue One. Anche se devo dire che nella vita ci vuole anche un po’ di sana riconoscenza, quello che non vedo in questa vicenda. Il padre del ragazzo parla soltanto con un sodalizio: gli unici a poterselo permettere – attualmente – sono solo i qatarioti del PSG”.