Venerato: “Il Napoli è in bolla strettissima, non riceverà nessun agente”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli è in bolla strettissima per tutto il ritiro e per questo non potrà ricevere nessun agente durante il Ritiro di Castel di Sangro”