E’ arrivato nelle scorse ore il verdetto definitivo del Tar del Lazio, che ha respinto anche le istanze di Carpi e Casertana, volte a ottenere la sospensiva sul provvedimento di esclusione dalla C. Dunque oltre al Chievo in Serie B, anche Casertana e Carpi non si iscrivono al campionato di Serie C. C’è ancora speranza per il Novara che oggi dovrebbe avere l’esito del ricorso.