Il mercato in uscita del Napoli, sta lentamente prendendo forma, in attesa di completare con gli acquisti nella sessione estiva. Dopo l’ufficialità di Ciciretti al Pordenone, vicini anche quelli di Folhorusho sempre in terra friulana e Luperto all’Empoli, è imminente anche Contini. Il portiere classe ’96 è sempre più ad un passo dal Crotone, come riportano i colleghi di Sky Sport, il tutto con la formula del prestito secco.

La Redazione