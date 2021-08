Schira, noto esperto di mercato: “Hincapiè vicinissimo al Leverkusen”

Secondo quanto riporta il noto esperto di mercato Nicolò Schira, la trattativa che porta Hincapiè al Napoli, si arena definitivamente. Il calciatore ha un accordo totale con il Bayer Leverkusen, e lo stesso club tedesco sembra aver praticamente chiuso con il Talleres per una cifra di 8 milioni. Ecco il tweet di Schira:

“Piero Hincapie ha accettato i termini per un contratto fino al 2025 con il BayerLeverkusen, che è in trattativa avanzata per finalizzare l’affare con il Talleres per €8M. #transfers “