Riapertura stadi, approvata la linea della FIGC

Per la riapertura degli stadi è finalmente arrivata la decisione che tutti aspettavano, in primis la Lega Serie A e la Figc. “E quindi, via libera: in ogni impianto si potrà accedere “a scacchiera”, occupando un posto e lasciando libero quello affianco. Ovviamente, solo se si possiede il Green Pass (vaccino, tampone a 48 ore dall’evento o certificato di guarigione). Quel «passo dopo passo» profetizzato dal numero uno della Figc ha convinto l’Esecutivo a concedere una fiducia maggiore al pallone (rispetto al 50% del precedente decreto, che equivaleva a un 25-30% reale perché sussisteva il distanziamento di 1 metro tra spettatori), nonostante il parere contrario degli scienziati e di una parte della maggioranza. Ora le linee guida del Dipartimento dovranno inquadrare i confini della nuova norma, ma il dado è tratto”.

CdS