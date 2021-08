Questa mattina Spalletti ha testato il ginocchio di Ghoulam. Messo a “dura” prova dal mister

Quello di oggi è stato il secondo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro, ma anche il primo di Faouzì Ghoulam di nuovo in campo. L’algerino aveva sostenuto due giorni fa i test al ginocchio e alla luce dei risultati incoraggianti Spalletti lo ha fatto unire al gruppo partito ieri per l’Abruzzo. Oggi, quindi, è toccato anche a lui che dopo qualche minuto dall’inizio dell’allenamento degli azzurri è entrato in campo e si è dedicato a un lavoro personalizzato.