Per il centrocampo sarà volata Berge-Bakayoko

Un altro reparto al quale il Napoli guarderà con molte attenzione le prossime settimane, ultime di mercato, sarà il centrocampo. Due i nomi su tutti, Berge e Bakayoko. Il norvegese del Suderland è più giovane, ma soprattutto ha un ingaggio meno alto rispetto al secondo. Per l’ex di Milan, Chelsea e Monaco, il vantaggio sarebbe che conosce bene l’ambiente, ma sarebbe la scelta estrema, nel caso di trattativa non chiusa con gli altri mediani. Indubbiamente la scelta sarebbe su uno dei due, ma come sempre in questi casi c’è da vendere e poi comprare.

La Redazione