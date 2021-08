Per Hincapie il Talleres chiede ancora tanto per le casse azzurre

Non è un mistero che al d.s. Giuntoli piaccia il difensore classe 2000 dell’Ecuador Hicapie. E’ il classico calciatore che sa impostare davanti alla difesa ed ha ampi margini di crescita. Sarebbe il giocatore ideale per completare la linea a 4 della difesa del Napoli. Ovviamente prima bisognerà cedere per fare casa. Senza contare che il suo club di appartenenza il Talleres, chiede 10 milioni. Cifra ancora alta per le casse sociali azzurre. L’aspetto positivo è che nessun’altra società si è fatta avanti per il sudamericano e quindi ancora le possibilità per il suo arrivo siano buone.

