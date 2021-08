Napoli, tante operazioni in uscita…

Per il Napoli arriva la prima cessione, Ciciretti al Pordenone. In attesa che si mettano a posto anche le altre operazioni in uscita. Quella di Folorunsho sempre con il Pordenone. Poi Tutino al Parma. E Luperto, Tra Empoli e Parma. Due trattative in corso, ma che devono essere definite. In partenza anche Ounas, la valutazione è 20 milioni. In Italia si è interessato a lui il Monza. E poi comincia a muoversi qualcosa anche all’estero. L’attaccante esterno destro, che la stagione scorsa ha fatto molto bene in prestito al Crotone, ha destato una buona impressione anche nelle amichevoli precampionato del Napoli. Soprattutto in quella contro il Bayern Monaco. Quando, appena entrato in campo, risultò decisivo con i due assist a Osimhen sulle prime due reti azzurre. Il terzo gol all’Allianz Arena lo mise a segno Machach. Che poi si è ripetuto anche con la rete vincente contro il Wisla Cracovia. L’attaccante francese è un altro elemento in uscita. Altra operazione sulla quale il Napoli sta lavorando.

Fonte: mattino.it