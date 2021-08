Napoli-Insigne, tutto in sette giorni

Il Napoli è arrivato ieri mattina a Rivisondoli, dove alloggerà fino al 15 Agosto, dove si preparerà la prossima stagione agonistica. Un altro tema è certamente il rinnovo di Lorenzo Insigne che certamente ci dovrà essere una svolta in questi prossimi giorni. Le parti ieri si sono sfiorate quando il presidente è arrivato in terra abruzzese. Ad oggi sembra come il titolo di un film: “Le parole che non ti ho detto”. Questo enpasse dura dalla notte di Napoli-Verona e si cercherà di sbloccare nei prossimi giorni. I prossimi 7 giorni saranno decisivi per capire se la distanza di 1,5 milione tra le parti. Oltre all’aspetto economico c’è da capire se il progetto del club collima con le ambizioni del capitano degli azzurri e battere i record di Hamsik e Mertens tra gol e presenze. L’impressione è che le cose da dirsi saranno tante e si capirà se il muro tra il presidente e Insigne sarà rotto definitivamente.

La Redazione