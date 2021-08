Napoli in ritiro, ecco la presentazione: «Possiamo farla con 3500 tifosi»

Le nuove norme governative in materia di covid, potranno anche aiutare i tifosi del Napoli presenti in questi giorni a Castel di Sangro, per il ritiro della squadra di Spalletti. «Sarà possibile ampliare i posti a sedere dello stadio Patini, per cui aspettiamo qui tanti altri tifosi azzurri» ha detto Angelo Caruso, sindaco della cittadina abruzzese, dopo le prime ore di ritiro. «Aspettiamo più gente nei weekend, in particolare per l’amichevole contro l’Ascoli».