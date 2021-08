Premere f5 per gli aggiornamenti

Questa mattina alla ore 10,00, presso lo stadio “Patini” di Castel di Sangro, il Napoli svolgerà la prima seduta di allenamento, in vista anche dell’amichevole contro l’Ascoli di domenica. Per Spalletti l‘occasione per provare nuovi schemi nel ritiro in Abruzzo, in vista anche del campionato. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

A cura di Gianpaolo Volpicelli