Lello Carlino sta per piazzare il colpo che porterà il “Sole” al Napoli femminile

Il mercato del Napoli femminile, fino ad ora, è stato soddisfacente, con diverse giovani di prospettiva e qualche elementi di esperienza. Negli ultimi giorni di Agosto, però potrebbe davvero arrivare il vero colpo del club azzurro. Lello Carlino, con l’aiuto degli sponsor, oltre che del d.s. Nicola Crisano, è davvero vicinissimo all’acquisto di Florencia Soledad Jamimes. L”ex del Lione, ora al Santos, sarebbe l’elemento, come riporta tuttocalciofemminile.com, in grado di dare tranquillità per la zona salvezza. Un acquisto che se ufficializzato, sarebbe da “modello” Napoli in salsa argentina.

La Redazione