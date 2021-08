Insigne, tanti tifosi lo hanno acclamato durante l’allenamento “personalizzato”

Anche Lorenzo Insigne è arrivato a Rivisondoli per il secondo ritiro estivo di preparazione alla nuova stagione calcistica. Il capitano è stato subito acclamato dai tifosi, specie quando ha fatto allenamento personalizzato ed è rimasto in campo dopo che i suoi compagni hanno terminato. Al termine dell’allenamento, infatti, per il capitano azzurro (e gli altri aggregati da poco alla squadra) un supplemento di seduta fisica, lo scarico giusto per permettere ai muscoli di riabituarsi gradualmente allo sforzo. Tanti i tifosi azzurri che erano corsi a godersi il “personalizzato” di Insigne: l’azzurro si è fermato a fine allenamento tra autografi e foto, pollici alzati e quel sorriso alla richiesta di un tifoso: «Resta con noi e facci vincere lo scudetto». L’incontro con De Laurentiis per il rinnovo contrattuale è alle porte e la piazza sa già da che parte stare.

