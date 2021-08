Insigne, il primo giorno di ritiro è stato un abbraccio coi tifosi

Anche per Lorenzo Insigne è arrivato il ritiro di preparazione alla nuova stagione calcistica. Ieri il Napoli quasi al completo, è arrivato a Rivisondoli e per Insigne è stato un abbraccio coi tifosi. Appena in campo per il primo allenamento è stato subito acclamato dai suoi fans, come scrive oggi Il Mattino.it. Insigne scherza con Calzona e lo staff tecnico arrivato con Spalletti, poi con i compagni e mostra subito la leadership prima di concedersi ai napoletani corsi allo Stadio Patini.