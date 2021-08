Groningen-Venezia 0-0: lagunari imbattuti nella tourneè olandese

Siamo a soli 9 giorni dall’esordio in gare ufficiali, previsto per domenica 15 agosto, alle 20,45, contro il Frosinone, per giocare i trentaduesimi di Coppa Italia. Ed il Venezia finisce la touneè olandese imbattuta. Con 2 vittorie ed il pari per 0-0 contro il Groningen. Il Mister Paolo Zanetti ha cercato ancora di dare minuti a tutti i suoi effettivi. Per provare ad arrivare nella migliore condizione possibile all’esordio di Coppa Italia di domenica 15 agosto p.v.. Questa la formazione iniziale: Maenpaa, Ceccaroni, Heymans, Peretz, Schnegg, Svoboda, Crnigoj, Mazzocchi, Aramu, Johnsen, Forte.

Fonte: veneziafc.it