Due rientri importanti in attacco a Castel di Sangro per Spalletti

Il Napoli prosegue la preparazione a Castel di Sangro, il rush finale in vista del campionato che per gli azzurri sarà contro il Venezia. La prossima settimana sarà importante per Spalletti, perchè potrà contare in aggiunta anche Lozano e Mertens. Il messicano, uscito dal campo nel corso della Gold Cup contro Trinidad e Tobago, sta meglio e il suo rientro in campo potrebbe essere contro i lagunari, oppure contro il Genoa. Per il belga, invece i tempi dovrebbero essere leggermente lunghi. Per settembre dovrebbe essere il suo ritorno in campo, ma comincerà la preparazione in terra abruzzese. Questo quanto riportato da ilmattino.it.

La Redazione