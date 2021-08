Filippo Costa, difensore del Napoli risultato ieri mattina positivo al Covid, dopo tampone molecolare, nonostante fosse vaccinato, ha scritto un post sui social per tranquillizzare i tifosi: “Grazie a tutti dei messaggi, sto bene e già non vedo l’ora di tornare ad allenarmi”. Al momento lui è in isolamento ed ovviamente non prenderà parte al ritiro di Castel Di Sangro