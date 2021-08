Ancora in alto mare il mercato del Napoli, specie quello in entrata, le voci di gradimenti si susseguono, ma ancora nulla è stato concretizzato. Niccolò Ceccarini, giornalista, ed esperto di mercato, ha scritto sul suo profilo twitter, di una preferenza per il centrocampo azzurro. “Napoli, per il centrocampo piace Koopmeiners dell’Az Alkmaar ma nel caso serve prima la cessione di Fabian Ruiz”