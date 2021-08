Castel Di Sangro, ne sono arrivati in 27 ma si allenano in 21

Il Napoli è arrivato a Rivisondoli, per il secondo ritiro estivo di Castel Di Sangro per la preparazione alla prossima stagione calcistica. “A Castel di Sangro ne sono arrivati ventisette, mancano (per ora), solo Lozano e Mertens, si allenano in ventuno, perché in cinque (Ounas, Contini, Petagna, Luperto e Palmiero ) hanno qualche acciacco: alle diciotto, tutti in campo, per ricominciare, con le esercitazioni che “investono” anche i Nazionali e chi è arrivato meritatamente in ritardo”.