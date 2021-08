Caruso, sindaco di CDS: “Emozioni che si rinnovano con l’arrivo della squadra e dei campioni d’Europa”

Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Emozioni che si rinnovano con l’arrivo della squadra e dei campioni d’Europa. Quest’anno non c’è la Coppa Italia, ma c’è il trionfo agli Europei. Le cose fin qui stanno andando molto bene. Purtroppo, come l’anno scorso, non c’è possibilità di contatto con i giocatori, ci sono ancora misure restrittive. Dopo l’amichevole di domenica prossima, ci sarà anche quella di sabato 14 agosto ci sarà la seconda amichevole alle 14:30. La mia impressione è che sia una squadra estera e non Perugia o L’Aquila. Non conosco il nome della squadra, la mia è solo una sensazione. Incontro con Aurelio? Lui è in albergo, io sono allo stadio, ancora non l’ho incontrato. Penso che scenderà tra oggi e domani. Poi saranno giorni roventi, le trattative di mercato lo terranno impegnato. Spalletti? L’ho incontrato e l’ho trovato molto motivato”.