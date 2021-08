Bruscolotti: “Se fossi un presidente estero acquisterei subito un calciatore del Napoli”

L’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti, ha parlato della situazione della squadra azzurra ai microfoni della trasmissione “Tutti in ritiro”, sulle frequenze di Canale 21: “Lasciatemi dire una cosa su Spalletti, noto con piacere che si tratta di un allenatore molto aggiornato sui metodi di allenamento: tanto lavoro, anche aerobico, sul campo di calcio. Tempi diversi dai miei e da quelli di Mazzarri in cui si andava a correre nei boschi nel ritiro pre campionato. Si vede subito quando un allenatore è capace e lui lo è. Lui ama lavorare sui singoli, per questo non si muove il mercato. Spalletti ha detto più volte che se questa squadra non dovesse perdere pezzi importanti se la potrà giocare con tutti. Dal mio punto di vista in questo momento il Napoli è la squadra da battere del campionato. Insigne? Quando sei napoletano il peso che porti sulle spalle è grande: io ne sono testimone. Il problema rinnovo del capitano azzurro va risolto il prima possibile. La città ha bisogno di capire se il suo capitano disputerà la sua ultima stagione a Napoli o ci rimarrà, in caso di rinnovo, probabilmente a vita. Per quanto riguarda Koulibaly lo vedo davvero in forma, penso che farà una grande stagione come tre stagioni fa. Se fossi il presidente di una società estera farei i salti mortali pur di portarmi a casa un calciatore come Kalidou”.