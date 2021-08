Brugnetti, ex oro olimpico: “Siamo un popolo di lavoratori, questo ci aiuta”

Ivano Brugnetti, ex oro olimpico nella marcia ad Atene 2004, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Massimo Stano mi ha contattato due volte prima della gara. Gli ho dato 2-3 dritte importanti per la sua gara. Se fosse stato bene, intorno al 6 km doveva sgranare il gruppetto e così ha fatto. Quando stai bene la gara devi farla tu: così come è quando è un ambiente caldo umido come era a Tokyo. Un pizzico di irriverenza, cuore e vena artistica: questo ci è voluto. A parte il tempo, era importante vincere. Palmisano? Mi aspettavo una medaglia, ma per dire oro ci vuole la sfera magica. Come ho detto a Stefano Mei (presidente FIDAL) dobbiamo investire nel settore giovanile. Forza italiana nella marcia? Perché abbiamo la cazzimma! Siamo un popolo di lavoratori, questo ci aiuta, l’educazione al sacrificio è determinante”.