Valentino Rossi si ritira: “Questa sarà l’ultima metà stagione come pilota”

Valentino Rossi, pluricampione della Moto GP, ha annunciato il suo ritiro a 42 anni, dopo 25 anni di corse, in una conferenza stampa al Red Bull Ring di Zeltweg, in Austria, ecco le sue parole:

“Ho deciso di fermarmi alla fine della stagione. Questa sarà l’ultima metà stagione come pilota di Moto Gp. Avrei voluto correre per altri 20/25 anni ma non è possibile. È stato bello, ho vissuto momenti indimenticabili in cui mi sono divertito un sacco. Ora, dall’anno prossimo, la mia vita cambierà. La mia carriera è stata molto lunga e per fortuna ho vinto tante gare. Alcune vittorie sono state indimenticabili, pura gioia, qualcosa che mi ha reso felice per settimane. Ma nello sport i risultati fanno la differenza, e questa è la strada giusta da prendere. È stato difficile, avrei ancora la possibilità di correre con il mio team assieme a mio fratello e ho anche avuto offerte da altri team. Mi sarebbe piaciuto, ma va bene così. Comunque c’è ancora metà stagione… all’ultima gara a Valencia forse sarà più difficile accettare la situazione. Ma comunque penso proprio che non devo lamentarmi della mia carriera”.