Paola Ferrari, dopo 25 anni, lascia la Rai. Ad annunciarlo è lei stessa in un’intervista ad Italia oggi, ecco quanto dichiarato: “Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi solo al cinema insieme. Diletta Leotta? Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. Quest’anno avrà tanta concorrenza dato che da Mediaset arriva Giorgia Rossi“.