Sebastiano Luperto si prepara a tornare all’Empoli?…

Sembrerebbe una trattativa in chiusura tra i due club. Un ritorno. Dopo l’esperienza nella stagione 2017-2018, Sebastiano Luperto, difensore, forse si prepara a tornare all’Empoli. Tre anni dopo il suo primo passaggio in Toscana. Quindi ad un passo dal vestire nuovamente la maglia azzurra dei toscani. La trattativa tra il Napoli e l’Empoli, infatti, potrebbe essere in fase di chiusura. Luperto si trasferirebbe in prestito secco. E ritroverebbe Aurelio Andreazzoli. Allenatore azzurro, nella sua prima esperienza all’ombra dello stadio Castellani.

Fonte: twitter.com/dimarzio