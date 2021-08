R. Ciampaglia, sindaco Rivisondoli: “Siamo contenti di ospitare il Napoli”

Roberto Ciampaglia, sindaco di Rivisondoli, è intervenuto a CN24 TV per commentare le ultime notizie del mercato azzurro e per descrivere le emozioni del paese ora che gli azzurri sono arrivati, ecco le sue parole: “Siamo tutti contenti di poter ospitare ancora il Napoli, si tratta di un meraviglioso club. Ci aspettiamo il pienone e sicuramente ci sarà più gente rispetto lo scorso anno. Ci saranno più controlli ma ora la maggior parte sono vaccinati, questo permettere un afflusso maggiore. Abbiamo scelto con il Napoli la struttura dell’Aqua Montis per dargli tranquillità maggiore e tenerli lontani dal caos cittadino. E’ una struttura isolata e molto grande che offre maggior comfort ai calciatori. Si tratta solo di 10 minuti per l’arrivo a Castel di Sangro. Siamo immersi da numerosi ospiti, stiamo provando ad organizzare l’evento di ospitalità della squadra al palazzetto di Castel di Sangro. Non abbiamo avuto direttive dal Napoli. Abbiamo fatto un capolavoro considerando che il Napoli si è mosso in leggero ritardo. I calciatori si stanno sistemando nelle camere per poi pranzare e oggi faranno il primo allenamento. De Laurentiis ancora non è presente, non abbiamo notizie per allenamenti a porte aperte in più, parlerò con il presidente”.

Fonte: Cds